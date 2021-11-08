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"Защититься от гибридной войны и других угроз": послы G7 призвали принять "критически важный" закон по реформированию СБУ

8 ноября, 2021 понедельник
20:22
Общество СБУ

Послы стран Большой семерки поддержали заявление представителей ЕС, НАТО и США о необходимости принятия закона по реформированию СБУ

Об этом сообщается на Twitter-странице послов G7.

"Принятие как законопроекта 3196-Д (проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О Службе безопасности Украины", - ред.), так и полностью согласованного сопутствующего закона является критически важным для начала реформы СБУ. Это усилит способность Украины защитить себя от гибридной войны и других угроз национальной безопасности", - говорится в заявлении.


Дипломаты отмечают, что тем самым они поддерживают призыв к реформе представителей ЕС, НАТО и США, который ранее, 8 ноября, опубликовали на сайте Консультативной миссии Европейского Союза в Украине.

"Мы, представители ЕС, НАТО и Соединенных Штатов, решительно поддерживаем законопроект № 3196-Д, внесенный на рассмотрение парламента. Если законопроект в текущей редакции будет принят и полноценно воплощен, он станет фундаментом для комплексного реформирования СБУ в соответствии с европейскими и евроатлантическими принципами и ведущей практики", - говорится в заявлении.

Авторы заявления отмечают, что реформа повысит доверие к украинским правоохранительным органам, расширит возможности для международного партнерства и сосредоточит деятельность СБУ не на правоохранительной, а на контрразведывательной деятельности, борьбе с терроризмом и защите государственной тайны, которые важны во время войны с Россией и в условиях многочисленных угроз нацбезопасности.

Дипломаты отметили, что закон имеет недостатки, однако призвали Верховную Раду принять его как можно скорее.

Безотлагательное принятие этого закона авторы заявления назвали важным шагом на пути Украины к ЕС и НАТО.

"Мы призываем все политические партии в Верховной Раде воспользоваться этой исторической возможностью и безотлагательно принять этот закон", - говорится в заявлении.

  • Ранее сообщалось, что Верховная Рада поддержала за основу законопроект по усовершенствованию организационно-правовых основ деятельности СБУ.
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