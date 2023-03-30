"Защитить ЗАЭС невозможно": Гросси отметил увеличение численности оккупационных войск в Энергодаре
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожскую АЭС сейчас невозможно защитить, поскольку численность оккупационных войск возле станции возросла
Об этом он сказал после визита на станцию 29 марта, передает Sky News.
"Очевидно, что военная активность по всему региону растет. Поэтому защитить станцию невозможно", - заявил Гросси.
- 27 марта гендиректор МАГАТЭ встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Ранее в Энергоатоме говорили, что наиболее вероятным сценарием освобождения оккупированной россиянами Запорожской АЭС является ее окружение украинскими войсками.
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