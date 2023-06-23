22 июня президент 2023 года Владимир Зеленский внезапно, без предупреждения, подписал закон о запрете импорта книг из России и Беларуси. Как говорится, не прошло и полгода, а точнее – прошел год с тех пор, как парламентское большинство его приняло. Либо я ошибаюсь, либо так долго подписи главы государства или законного права вето не ожидал еще ни один закон за всю историю Независимости. Например, закон о запрете российских фильмов и сериалов, более известный как "закон Денисенко-Княжицкого", по фамилиям инициаторов, маялся полгода. И обошлось без петиций и флешмобов в соцсетях.

Почему внезапно? Потому что еще 20 июня Зеленский подписывать закон не хотел. Комментируя петицию, он указал на ряд оговорок, включая нарушение Конституции. Озвучена была только одна оговорка, подозреваю — единственная: закон не соответствует нормам и стандартам ЕС в области прав человека. В частности, относительно свободы мысли, защиты прав национальных меньшинств, запрета дискриминации по языковому признаку. Поэтому - это уже присоединился МИД, - может усложнить процесс переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Хотя глава МИД Германии Анналена Бербок 21 июня озвучила другую проблему, которая мешает Украине присоединиться к Евросоюзу: призвала покончить с 30 годами кумовства и коррупции.

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Что поменялось, что, как говорится, в лесу сдохло за сутки – не знает никто. Радость гуманитарной и вообще небезразличной к позитивным процессам украинизации понятна, однако глобально проблема осталась. У нее есть название: "дискриминация по языковому признаку". И в Украине дискриминированными считают себя бытовые носители русского языка. В освободительных соревнованиях Европа пока на их стороне.

Свежий пример – рекомендации Венецианской комиссии пересмотреть принятый Верховной Радой закон "О национальных меньшинствах". Вывод "Венециалки" однозначен: национальные меньшими в Украине подвергаются дискриминациям прежде всего по языковому признаку. На первый взгляд обвинения звучат от венгерской стороны, но Венгрия в этом плане активна давно. Важнее не то, о чем кричат, а то, о чем молчат. Ведь Венгрия как один из западных соседей, еще и член Евросоюза, хочет влиять только на Закарпатье. Да и то не на весь регион, а на отдельные территории. За пределы западной нашей области венгерская языковая экспансия не достигает и вряд ли когда-нибудь достигнет. Чего не скажешь об экспансии языка русского.

Если "Венецианская" рекомендует пересмотреть положения закона об образовании и закона об украинском языке, содержащие ограничения свободы использования языков меньшинств, знайте: это не о языке крымских татар, не болгарском, польском, чешском, румынском или упомянутом венгерском. Вы угадали – речь идет о русском.

Настойчивое требование отменить обязательные квоты на использование украинского языка – это расширять использование в медиа, прежде всего, русского. А отложить постепенную трансформацию системы школьной системы с обучением языкам меньшинств – это, простыми словами, возможность использовать в украинских школах русский как язык обучения рядом с украинским. Эти два языка уже были рядом более 300 лет. Какая из них испытывала большие притеснения, за использование которой арестовывали, сажали за решетку и убивали – вряд ли нужно уточнять.

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По заключению Конституционного Суда Украины, русскоязычные граждане не составляют целую социальную единицу. Они не являются группой лиц, имеющих право на юридическую защиту как этническая или языковая единица. На носителей русского языка в Украине не может распространяться режим юридической защиты, гарантированный соответствующими предписаниями Конституции.

То есть, принципиально, даже агрессивно, упрямо русскоязычные не национальное меньшинство. Следовательно, законодательные инициативы, направленные на развитие украинского языка и его проникновение во все сферы нашей жизни, автоматически русскоязычных не дискредитируют и их права не нарушают.

Именно это имел в виду президент Зеленский, озвучив за день до подписания закона о запрете импорта книг из России и Беларуси, которые не дают – точнее, не давали – поставить подпись. В переводе с бюрократического на понятный язык, если не ввозить книг из России, русскоязычным не будет, чего читать. Поэтому они вместо того, чтобы учить язык государства, гражданами которого являются, начнут заявлять о нарушении их прав. Что является полной глупостью, ведь в Украине нет ни одного, кто бы не понимал украинский и тем более не может им читать.

Закон имеет даже не лазейку – дырку. Дело в том, что уже не первый год не только русскоязычные, но и русские книги поступают в Украину из Казахстана, Литвы и Молдовы. Есть разница, ведь русскоязычные – это русские переводы детективов Агаты Кристи, официально изданные в Каунасе издательством Knygu klubas, а русские – это Борис Акунин, напечатанный в Казахстане. Причем невооруженным глазом видно: это не оригинальное издание, а копия из уже изданного в России. Как и остальные книги, замаскированные под не русское и не белорусское "гражданство".

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В копилку положим и свежее заключение Министерства культуры, согласно которому публичное исполнение песен Виктора Цоя в Украине не запрещено. Он ведь не был гражданином РФ, родился и погиб гражданином СССР, де-факто отсутствующей страны. А значит, желающие могут и дальше петь на русском, тем самым в очередной раз погружая себя и благодарных слушателей в удельно российский культурный контекст.

Как видите, все делается для того, чтобы усидеть на двух стульях. С одной стороны, прислушиваться к небезразличным гражданам и принимать, пусть с годовым опозданием, правильные и нужные законы. С другой – не видеть греха в популяризации русского языка. Потому что русскоязычный продукт, видите ли, не в России сделан, так что может быть и неприкосновен. Ко всему прочему, еще и экспертов "Венецианки" не раздражает. Будет чем крыть в случае чего.

Специально для Еспресо .

Об авторе: Андрей Кокотюха, писатель, сценарист.

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