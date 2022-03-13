"Защитим честь нашего падишаха". Команда Кадырова набирает на войну с Украиной неподготовленных 20-летних юношей, - СМИ

Отвечает за это экс-глава райотдела МВД РФ в Аргуне Аюб Катаев, сообщает чеченское оппозиционное медиа 1ADAT, на YouTube-канале которого сегодня, 13 марта 2022 года, появились аудиозаписи телефонных разговоров с участием Катаева. К ним приводятся русскоговорящие субтитры, передает Еспресо.TV.



Как отмечает Катаев, наемникам Кадырова будут платить 300 тыс. российских рублей сразу и 150 тыс. ежемесячно уже в Украине.



Отправляться новый набор планирует через 2-3 недели. Место сбора – родовая деревня двоюродных братьев Рамзана Кадырова Делимхановых, отвечающих у него за силовой блок, под названием Джалка.

"Мы защитим честь нашего падишаха", - подчеркивает Аюб Катаев.При этом он говорит одному из своих собеседников, что среди других в Украину будут отправляться 20-летние ребята без боевого опыта.Таких лиц Катаев просит "подтянуть физику (физическую подготовку – ред.)" и рекомендует им обратиться к "друзьям", чтобы те показали им "как зарядить" оружие.Срок пребывания в Украине новоприбывших кадыровцев Аюбу Катаев пока не известен."Никто не знает, сколько мы там будем", – говорит он.