Защита журналистов, права ВПЛ и восстановление зданий: Зеленский подписал ряд законов
Президент Владимир Зеленский 31 июля подписал законы. Они должны были ликвидировать бюрократию, которая ограничивала помощь людям и упростить процесс восстановления жилья после обстрелов
Об этом он рассказал во время вечернего видеообращения.
"Подписал сегодня несколько важных законов, в частности, закон о предоставлении дополнительных гарантий защиты работникам средств массовой информации, работающих в районах ведения боевых действий. Это усилит защиту наших журналистов. Закон об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц – ликвидируются бюрократические барьеры, которые ограничивали помощь людям", - сказал он.
Президент также подписал закон о защите гражданского населения в случае чрезвычайных ситуаций и поддержал упрощение процесса восстановления жилья после российских ударов.
"Закон защиты гражданского населения в случае чрезвычайных ситуаций и военных действий.
Также закон, создающий условия для комплексной термомодернизации зданий и упрощающий процесс восстановления жилищного сектора, поврежденного ударами оккупантов", - отметил Зеленский.
Зеленский добавил, что также подписал "важные ратификационные законы" и некоторые другие акты
- Верховная Рада 19 июня на очередном пленарном заседании приняла в основу законопроект об обязательном наличии бомбоубежищ при строительстве новых сооружений.
- 1 июля в Раде предложил и освободить внутренне перемещенных людей от оплаты за проживание и коммунальные услуги.
- 8 июля Верховная Рада Украины приняла закон №7367 о предоставлении дополнительных гарантий защиты журналистам, работающим в районах ведения военных (боевых) действий.
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