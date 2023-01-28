Защита Украины от баллистических ракет: Франция и Италия совместно закажут 700 ракет для ЗРК SAMP/T
Франция и Италия договорились о совместном заказе ракет 700 зенитных ракет Aster-30 для комплексов SAMP/T, оружие передать Украине
Об этом говорится во французском l'Opinion.
Отмечается, что министры обороны Франции и Италии, Себастьян Лекорню и Гвидо Крозетто встретились в Риме 27 января 2023 года.
Так, в ходе переговоров, как утверждается, был согласован заказ 700 ракет на сумму около 2 млрд. евро.
"Сегодня в Риме мы согласовали совместное намерение продолжать поддерживать Украину, защищать Средиземное море от новых угроз и увеличивать наши совместные производственные мощности, в частности в сфере Противовоздушной обороны", - написал Себастьян Лекорню в твиттере.
- Напомним, в четверг во время визита в Одессу глава МИД Франции Катрин Колонна заявила , что Париж пока не принял решения о передаче Украине танков Leclerc, но обещает дать ответ на просьбу Украины помочь с системами ПВО.
- 26 января стало известно, что итальянское правительство решило передать Украине ЗРК SAMP-T, Aspide, а также артиллерию и дроны израильского образца – это будет сделано в течение двух недель.
- Тогда же Reuters писали , что Франция и Италия близки к завершению согласования технических деталей по поставке Украине зенитно-ракетных комплексов SAMP/T.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 42.6Продажа 43.59
- Актуальное
- Важное