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Защита Украины от баллистических ракет: Франция и Италия совместно закажут 700 ракет для ЗРК SAMP/T

28 января, 2023 суббота
10:35
война с Россией

Франция и Италия договорились о совместном заказе ракет 700 зенитных ракет Aster-30 для комплексов SAMP/T, оружие передать Украине

Об этом говорится во французском l'Opinion.

Отмечается, что министры обороны Франции и Италии, Себастьян Лекорню и Гвидо Крозетто встретились в Риме 27 января 2023 года.

Так, в ходе переговоров, как утверждается, был согласован заказ 700 ракет на сумму около 2 млрд. евро.

"Сегодня в Риме мы согласовали совместное намерение продолжать поддерживать Украину, защищать Средиземное море от новых угроз и увеличивать наши совместные производственные мощности, в частности в сфере Противовоздушной обороны", - написал Себастьян Лекорню в твиттере.

  • Напомним, в четверг во время визита в Одессу глава МИД Франции Катрин Колонна заявила , что Париж пока не принял решения о передаче Украине танков Leclerc, но обещает дать ответ на просьбу Украины помочь с системами ПВО.
  • 26 января стало известно, что итальянское правительство решило передать Украине ЗРК SAMP-T, Aspide, а также артиллерию и дроны израильского образца – это будет сделано в течение двух недель.
  • Тогда же Reuters писали , что Франция и Италия близки к завершению согласования технических деталей по поставке Украине зенитно-ракетных комплексов SAMP/T.

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Франция
Италия
оружие для Украины
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