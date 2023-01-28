Об этом говорится во французском l'Opinion.

Отмечается, что министры обороны Франции и Италии, Себастьян Лекорню и Гвидо Крозетто встретились в Риме 27 января 2023 года.

Так, в ходе переговоров, как утверждается, был согласован заказ 700 ракет на сумму около 2 млрд. евро.

"Сегодня в Риме мы согласовали совместное намерение продолжать поддерживать Украину, защищать Средиземное море от новых угроз и увеличивать наши совместные производственные мощности, в частности в сфере Противовоздушной обороны", - написал Себастьян Лекорню в твиттере.

Напомним, в четверг во время визита в Одессу глава МИД Франции Катрин Колонна заявила , что Париж пока не принял решения о передаче Украине танков Leclerc, но обещает дать ответ на просьбу Украины помочь с системами ПВО.

26 января стало известно, что итальянское правительство решило передать Украине ЗРК SAMP-T, Aspide, а также артиллерию и дроны израильского образца – это будет сделано в течение двух недель.

Тогда же Reuters писали , что Франция и Италия близки к завершению согласования технических деталей по поставке Украине зенитно-ракетных комплексов SAMP/T.

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