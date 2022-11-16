Защита украинского неба является приоритетом на "Рамштайн-7", – Резников

Об этом министр обороны Украины Алексей Резинков написал в твиттере.

"Защита украинского неба является нашим приоритетом №1 и темой №1 на "Рамштайн-7". Вместе с нашими партнерами мы работаем над интегрированной и эшелонированной системой ПВО. Готовимся к зиме на поле боя", – отметил Резников.

Он также поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина "за руководство международной коалицией против зла".

Сегодня, 16 ноября, министр обороны США Ллойд Остин открыл седьмое заседание Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн"). Во время вступительного слова он, в частности, отметил , что Штаты, Нидерланды и Чехия вместе работают, чтобы передать Украине современные танки. Также рассказал о дальнейших планах поддержки Украины и очертил основные направления военной помощи

Предыдущая встреча в формате "Рамштайн" прошла 12 октября. Тогда главным предметом обсуждения в Брюсселе была противовоздушная оборона Украины.

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