Защита украинского неба является приоритетом на "Рамштайн-7", – Резников
Главным вопросом 7-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" является защита неба
Об этом министр обороны Украины Алексей Резинков написал в твиттере.
"Защита украинского неба является нашим приоритетом №1 и темой №1 на "Рамштайн-7". Вместе с нашими партнерами мы работаем над интегрированной и эшелонированной системой ПВО. Готовимся к зиме на поле боя", – отметил Резников.
Он также поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина "за руководство международной коалицией против зла".
- Сегодня, 16 ноября, министр обороны США Ллойд Остин открыл седьмое заседание Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн"). Во время вступительного слова он, в частности, отметил , что Штаты, Нидерланды и Чехия вместе работают, чтобы передать Украине современные танки. Также рассказал о дальнейших планах поддержки Украины и очертил основные направления военной помощи
- Предыдущая встреча в формате "Рамштайн" прошла 12 октября. Тогда главным предметом обсуждения в Брюсселе была противовоздушная оборона Украины.
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