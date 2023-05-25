Об этом говорится в сообщении на сайте Пентагона.

По словам Остина, обучение украинских военных на истребителях F-16 начнется в ближайшие недели.

"Это будет способствовать дальнейшему укреплению и усовершенствованию возможностей украинских Воздушных сил в долгосрочной перспективе. И это дополнит наши краткосрочные и среднесрочные соглашения по безопасности", - сказал глава Пентагона.

Также он положительно оценил работу ПВО, сбивающую враждебные цели над Украиной.

"Сейчас украинцы имеют на своей стороне систему противовоздушной обороны Patriot, предоставляемую США, Германией и Нидерландами. А Украина точно и умело сбивает российские ракеты. Patriot спасает жизнь. А также системы противовоздушной обороны, такие как IRIS-T и NASAMS, которые также поставила эта группа. Мы помогли Украине защитить небо. И мы не отступимся", – заявил Остин.

По его словам, усиление возможностей противовоздушной обороны Украины будет в центре дискуссий 25 мая. Также на заседании участники обсудят пути дальнейшего ускорения промышленного производства критически важных систем.