Защита украинского неба и повышение промышленных мощностей: Остин очертил ключевые темы 12-го "Рамштайна"
Глава Пентагона Ллойд Остин на открытии 12-го "Рамштайна" в четверг, 25 мая, оценил работу ПВО в Украине и пообещал дальнейшую поддержку Воздушным силам
Об этом говорится в сообщении на сайте Пентагона.
По словам Остина, обучение украинских военных на истребителях F-16 начнется в ближайшие недели.
"Это будет способствовать дальнейшему укреплению и усовершенствованию возможностей украинских Воздушных сил в долгосрочной перспективе. И это дополнит наши краткосрочные и среднесрочные соглашения по безопасности", - сказал глава Пентагона.
Также он положительно оценил работу ПВО, сбивающую враждебные цели над Украиной.
"Сейчас украинцы имеют на своей стороне систему противовоздушной обороны Patriot, предоставляемую США, Германией и Нидерландами. А Украина точно и умело сбивает российские ракеты. Patriot спасает жизнь. А также системы противовоздушной обороны, такие как IRIS-T и NASAMS, которые также поставила эта группа. Мы помогли Украине защитить небо. И мы не отступимся", – заявил Остин.
По его словам, усиление возможностей противовоздушной обороны Украины будет в центре дискуссий 25 мая. Также на заседании участники обсудят пути дальнейшего ускорения промышленного производства критически важных систем.
- 21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16.
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