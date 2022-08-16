Защита целостности и суверенитета: Шольц ответил, может ли Украина западным оружием обстреливать Крым
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад поддерживает Украину оружием, чтобы она могла защитить свой суверенитет и территориальную целостность
Об этом он сказал во время визита в Швецию, пишет "Европейская правда" со ссылкой на RND.
Шольца спросили, может ли Украина использовать поставляемое с Запада оружие также для отвоевания Крымского полуострова. Канцлер ответил косвенно.
"Мы поддерживаем Украину оружием, которое мы ей поставляем, и это для того, чтобы она могла защищать целостность и суверенитет своего государства и территории", - сказал Олаф Шольц.
Он заверил Украину, что поставки оружия продолжатся. В этом главу германского правительства поддержала премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.
"Россия не должна выиграть эту войну, это важно для Украины и Европы. Пока идет война, мы должны оставаться непоколебимыми", - сказала Андерссон.
- Отметим, что, по информации The New York Times, взрыв 9 августа на авиабазе россиян в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму организовали действующие в тылу врага украинские спецназовцы и партизаны.
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