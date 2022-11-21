Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



Петр Бурковский дал комментарий относительно реакции и потенциального ответа НАТО на инцидент, произошедший на территории Польши из-за попадания ракеты.



"Появилась реальная угроза безопасности, погибли люди в результате умышленной военной атаки РФ. И здесь вопрос не в том, чья ракета упала, а потому, что война пересекла границы НАТО. Альянс должен дать ответ, чтобы не подвергнуться прямому конфликту с Россией , надо наказать ее в достаточной степени и для нас главное донести очень простой месседж, который заключается в том, если НАТО хочет наказать Россию за агрессию и защитить свою территорию, то нужно предоставить Украине достаточно оружия, чтобы нанести поражение России на Донбассе. Как только наши войска смогут освободить Донецк и Луганск, то в целом Россия войну проиграла.Конечно, остается вопрос Крыма, который нужно освободить, но сейчас Россия сделала главную ставку на Донбасс.Соответственно, если она там терпит поражение, то тогда не решится угрожать ЕС и НАТО", - отметил аналитик фонда Деминициативы .

15 ноября представитель правительства Польши Петр Мюллер сообщил о созыве комитета совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В то же время в польских СМИ появились сообщения о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек, вероятно, из-за падения российских ракет.

Позже МИД Польши заявил о российском происхождении ракеты.

Президент Польши Анджей Дуда заявил , что нет никаких признаков, что падение ракеты в Люблинском воеводстве было преднамеренным нападением на страну.

Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в Восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.

17 ноября глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох подтвердил , что на месте падения ракеты в Пшеводуве работают украинские специалисты.