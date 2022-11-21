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Защита территории НАТО – это достаточное количество оружия для Украины, - аналитик фонда Деминициативы Бурковский

21 ноября, 2022 понедельник
13:26
война с Россией

Петр Бурковский, исполнительный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, отметил, что сейчас Россия сделала главную ставку на Донбасс, соответственно, если она там терпит поражение, то тогда не решится угрожать ЕС и НАТО

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

Петр Бурковский дал комментарий относительно реакции и потенциального ответа НАТО на инцидент, произошедший на территории Польши из-за попадания ракеты.

"Появилась реальная угроза безопасности, погибли люди в результате умышленной военной атаки РФ. И здесь вопрос не в том, чья ракета упала, а потому, что война пересекла границы НАТО. Альянс должен дать ответ, чтобы не подвергнуться прямому конфликту с Россией , надо наказать ее в достаточной степени и для нас главное донести очень простой месседж, который заключается в том, если НАТО хочет наказать Россию за агрессию и защитить свою территорию, то нужно предоставить Украине достаточно оружия, чтобы нанести поражение России на Донбассе. Как только наши войска смогут освободить Донецк и Луганск, то в целом Россия войну проиграла.Конечно, остается вопрос Крыма, который нужно освободить, но сейчас Россия сделала главную ставку на Донбасс.Соответственно, если она там терпит поражение, то тогда не решится угрожать ЕС и НАТО", - отметил аналитик фонда Деминициативы .

  • 15 ноября представитель правительства Польши Петр Мюллер сообщил о созыве комитета совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В то же время в польских СМИ появились сообщения о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек, вероятно, из-за падения российских ракет.
  • Позже МИД Польши заявил о российском происхождении ракеты.
  • Президент Польши Анджей Дуда заявил , что нет никаких признаков, что падение ракеты в Люблинском воеводстве было преднамеренным нападением на страну.
  • Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в Восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.
  • 17 ноября глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох подтвердил , что на месте падения ракеты в Пшеводуве работают украинские специалисты.

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Украина
Россия
Польша
ЕС
Донецк
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Луганск
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