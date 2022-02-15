Защита прав, популяризация украинской культуры, фестивали: Рада одобрила за основу законопроект о господдержке кинематографии
Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, способствующий формированию экономически самодостаточной, конкурентоспособной на международных рынках отрасли кинематографии
За соответствующее решение проголосовали 307 депутатов, передает Еспресо.TV.
Отмечается, что принятие проекта увеличит количество рабочих мест и создаст условия для дальнейшего профессионального развития, надлежащей социальной защищенности работников и субъектов предпринимательства, как в области кинематографии, так и в смежных отраслях (туризм, IТ, гостинично-ресторанные услуги и т.д.).
Также позволит обеспечить надлежащие правовые, организационные и экономические условия для развития национальной киноиндустрии и будет способствовать развитию современной инфраструктуры производства, демонстрации и распространения фильмов, а также развитию инфраструктуры регионов, в которых будет создаваться кино.
Кроме того, законопроект увеличит объем налоговых поступлений в бюджет за счет отрасли кинематографии и смежных отраслей, а также будет способствовать привлечению иностранных инвестиций в экономику страны.
Как известно, принятие этого законопроекта не требует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины.
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