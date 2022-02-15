Защита прав, популяризация украинской культуры, фестивали: Рада одобрила за основу законопроект о господдержке кинематографии

За соответствующее решение проголосовали 307 депутатов, передает Еспресо.TV.



Отмечается, что принятие проекта увеличит количество рабочих мест и создаст условия для дальнейшего профессионального развития, надлежащей социальной защищенности работников и субъектов предпринимательства, как в области кинематографии, так и в смежных отраслях (туризм, IТ, гостинично-ресторанные услуги и т.д.).



Также позволит обеспечить надлежащие правовые, организационные и экономические условия для развития национальной киноиндустрии и будет способствовать развитию современной инфраструктуры производства, демонстрации и распространения фильмов, а также развитию инфраструктуры регионов, в которых будет создаваться кино.



Кроме того, законопроект увеличит объем налоговых поступлений в бюджет за счет отрасли кинематографии и смежных отраслей, а также будет способствовать привлечению иностранных инвестиций в экономику страны.



Как известно, принятие этого законопроекта не требует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины.

Верховная Рада Украины приняла законопроект, которым запрещается создание и распространение фото или видео сексуального или эротического образа детей.

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