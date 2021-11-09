"Защита прав граждан Украины за границей": заместитель Кулебы обсудил с послом Грузии ситуацию с Саакашвили
Заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий встретился с послом Грузии Георгием Закарашвили, чтобы обсудить ситуацию вокруг ареста грузинского экс-президента Михаила Саакашвили
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Встреча прошла 9 ноября. Больше всего внимания уделили ситуации с Михаилом Саакашвили.
"Защита прав и интересов граждан Украины за границей является приоритетом для украинского государства", - подчеркнул Николай Точицкий.
Украинский дипломат напомнил грузинскому послу о ноте, которую 8 ноября МИД Украины передало в МИД Грузии, и добавил, что украинская сторона ожидает положительного рассмотрения.
Посол Грузии в свою очередь рассказал об обстоятельствах перевода Саакашвили в тюремное медицинское учреждение в Глдани.
Кроме этого, на встрече обсудили подготовку к Саммиту Восточного партнерства, который состоится в декабре 2021 года.
- Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что экс-президент Михаил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- 2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 8 ноября Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом. Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.
- МИД Украины призвал Грузию перевести Михаила Саакашвили из тюремной в обычную больницу.
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