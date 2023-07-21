Об этом Зеленский сообщил в Telegram .

"Продолжаем системную работу по защите наших портов и инфраструктуры зерновой инициативы. Понимаем риски, угрозы, перспективы", - написал он и отметил, что на заседании Ставки участники заслушали доклады командующего ВМС Алексея Неижпапы и вице-премьера Александра Кубракова.

Этим двоим, а также главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному поручено подготовить комплекс действий по продолжению работы "зернового коридора". В то же время, МИД Украины должен наработать аналогичные дипломатические шаги.

Также на заседании Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский доложили об актуальной ситуации на фронте. Участники заседания обсудили возможные планы противника.

Главное управление разведки, Служба внешней разведки и пограничники рассказали о ситуации на северной границе.

"Также идет комплексная проверка работы ТЦК - военкоматов. Заслушали промежуточный отчет, до конца месяца ожидаем результатов инспекции", - резюмировал Зеленский.