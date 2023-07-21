Защита портов, продление зерновой инициативы, северная граница: Зеленский провел заседание Ставки
Президент Украины Владимир Зеленский 21 июля провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Одним из основных вопросов была защита портов от атак врага
Об этом Зеленский сообщил в Telegram .
"Продолжаем системную работу по защите наших портов и инфраструктуры зерновой инициативы. Понимаем риски, угрозы, перспективы", - написал он и отметил, что на заседании Ставки участники заслушали доклады командующего ВМС Алексея Неижпапы и вице-премьера Александра Кубракова.
Этим двоим, а также главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному поручено подготовить комплекс действий по продолжению работы "зернового коридора". В то же время, МИД Украины должен наработать аналогичные дипломатические шаги.
Также на заседании Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский доложили об актуальной ситуации на фронте. Участники заседания обсудили возможные планы противника.
Главное управление разведки, Служба внешней разведки и пограничники рассказали о ситуации на северной границе.
"Также идет комплексная проверка работы ТЦК - военкоматов. Заслушали промежуточный отчет, до конца месяца ожидаем результатов инспекции", - резюмировал Зеленский.
- С 18 июля Россия постоянно атакует Одесскую область , под удар попадает портовая инфраструктура.
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