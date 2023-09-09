Защита портов Одесчины и подготовка к зиме: Зеленский провел заседание Ставки

Об этом он написал в телеграме.

В частности, на заседании обсуждались вопросы реализации плана защиты энергетики и критической инфраструктуры от российских ударов с неба, Одесских портов и инфраструктуры зернового коридора, а также оборона прифронтовых территорий.

Кроме того, говорилось о подготовке к зиме.

Зеленский заслушал доклады премьер-министра Дениса Шмыгаля, Министерства энергетики, Укрэнерго, Укргидроэнерго, НАК "Нафтогаз", Генштаба.

"Все поручения розданы. Работа продолжается", - подчеркнул президент.