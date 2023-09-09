Защита портов Одесчины и подготовка к зиме: Зеленский провел заседание Ставки
В субботу, 9 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел новое заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором шла речь о защите портовой инфраструктуры от атак РФ и подготовке страны к зимнему периоду
Об этом он написал в телеграме.
В частности, на заседании обсуждались вопросы реализации плана защиты энергетики и критической инфраструктуры от российских ударов с неба, Одесских портов и инфраструктуры зернового коридора, а также оборона прифронтовых территорий.
Кроме того, говорилось о подготовке к зиме.
Зеленский заслушал доклады премьер-министра Дениса Шмыгаля, Министерства энергетики, Укрэнерго, Укргидроэнерго, НАК "Нафтогаз", Генштаба.
"Все поручения розданы. Работа продолжается", - подчеркнул президент.
- Накануне, 6 сентября, президент Украины провел очередное заседание Ставки, на котором также был рассмотрен вопрос подготовки к отопительному сезону.
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