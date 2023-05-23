Об этом Ткаченко сообщает в телеграме.

"С первых дней войны наша дружба и партнерство становятся крепче. Сегодня мы подписали декларацию "Люблинского треугольника", где в очередной раз отметили согласие подписантов поддерживать Украину в разных международных форматах для защиты ее культурного наследия и ценностей, осуществлять обмен знаниями, оказывать поддержку украинским художникам и культурным специалистам, способствовать восстановлению Украины и созданию Европейского фонда для защиты и восстановления культурного и креативного сектора", – отметил Ткаченко.

По его словам, это партнерство действительно историческое.

"Если нужно совместно воевать за интересы Украины, я знаю, к кому обратиться", – подчеркнул министр.