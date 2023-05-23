Защита, поддержка и восстановление наследия: министры культуры Украины, Польши и Литвы подписали общую декларацию
Министр культуры Украины Александр Ткаченко со своими коллегами из Польши и Литвы Петром Глинским и Симонасом Кайрисом подписали декларацию Люблинского треугольника
Об этом Ткаченко сообщает в телеграме.
"С первых дней войны наша дружба и партнерство становятся крепче. Сегодня мы подписали декларацию "Люблинского треугольника", где в очередной раз отметили согласие подписантов поддерживать Украину в разных международных форматах для защиты ее культурного наследия и ценностей, осуществлять обмен знаниями, оказывать поддержку украинским художникам и культурным специалистам, способствовать восстановлению Украины и созданию Европейского фонда для защиты и восстановления культурного и креативного сектора", – отметил Ткаченко.
По его словам, это партнерство действительно историческое.
"Если нужно совместно воевать за интересы Украины, я знаю, к кому обратиться", – подчеркнул министр.
- Напомним, Зеленский назначил главой Комитета по Шевченковской премии экс-министра культуры Нищука.
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