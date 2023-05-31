Об этом Зеленский сообщил в телеграме.

Президент Украины провел выездную Ставку в Одессе.

"Заслушали командующего Москалева по оперативной ситуации в зоне его ответственности. Отдельный доклад вице-адмирала Неижпапы: защита прибрежной инфраструктуры, функционирование зернового коридора и другие важные вопросы. Доклады Генштаба и Минобороны. Отчеты командующих. Нашим силам удалось стабилизировать ситуацию на Хортице. Важные доклады Буданова и Малюка о мерах в рамках их компетенции. Здесь без подробностей", - пишет Владимир Зеленский.

По словам президента, в Одесской области он также провел совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов региона по актуальной ситуации в Одесской области.

"В ходе совещания обсудили важные актуальные вопросы: возобновление поврежденной в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры и обеспечение ее стабильного функционирования, перезапуск ключевых предприятий в условиях военного положения, обеспечение потребностей внутренне перемещенных лиц, реабилитации военных. Отметил работу областного управления СБУ по противодействию разведывательно-подрывной деятельности врага", - сообщает президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский также представил вновь назначенного главу Одесской ОВА Олега Кипера.

"Это приоритетный регион нашего независимого государства", - отмечает украинский президент.