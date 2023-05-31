Защита побережья и зерновой коридор: Зеленский провел Ставку в Одессе
В среду, 31 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Одесскую область
Об этом Зеленский сообщил в телеграме.
Президент Украины провел выездную Ставку в Одессе.
"Заслушали командующего Москалева по оперативной ситуации в зоне его ответственности. Отдельный доклад вице-адмирала Неижпапы: защита прибрежной инфраструктуры, функционирование зернового коридора и другие важные вопросы. Доклады Генштаба и Минобороны. Отчеты командующих. Нашим силам удалось стабилизировать ситуацию на Хортице. Важные доклады Буданова и Малюка о мерах в рамках их компетенции. Здесь без подробностей", - пишет Владимир Зеленский.
По словам президента, в Одесской области он также провел совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов региона по актуальной ситуации в Одесской области.
"В ходе совещания обсудили важные актуальные вопросы: возобновление поврежденной в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры и обеспечение ее стабильного функционирования, перезапуск ключевых предприятий в условиях военного положения, обеспечение потребностей внутренне перемещенных лиц, реабилитации военных. Отметил работу областного управления СБУ по противодействию разведывательно-подрывной деятельности врага", - сообщает президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский также представил вновь назначенного главу Одесской ОВА Олега Кипера.
"Это приоритетный регион нашего независимого государства", - отмечает украинский президент.
- 30 мая Кабинет Министров Украины согласовал кандидатуру Олега Кипера на должность начальника Одесской областной военной администрации.
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