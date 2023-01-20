Защита от ракет и дронов: на севере Украины создают мобильные группы ПВО, сформировано уже 19 подразделений
На севере Украины создают мобильные группы ПВО, защищающие критическую инфраструктуру от атак вражеских дронов и ракет. В настоящее время сформировано 19 таких групп
Об этом сообщает командование Объединенных сил ВСУ.
Согласно сообщению, "на северных направлениях обороны страны набирает обороты создание мобильных огневых групп противовоздушной обороны". Созданы первые 19 групп ПВО на базе мощных внедорожников Ford F250 и Ford F350, адаптированных к боевым условиям.
"Мобильные огневые подразделения уже защищают происки к объектам критической инфраструктуры на Волыни, а также стратегические объекты Сумщины", - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.
По его словам, мобильные группы также будут защищать от вражеских беспилотников "Mohajer-6" и "Shahed 136" Киев и населенные пункты севера и северо-запада Украины.
"Эти группы будут выполнять задачи на самых опасных участках, откуда будет осуществляться подлет вражеских БПЛА, крылатых ракет или авиации. Работа заключается в том, что мобильное огневое подразделение выдвигается на определенное место, отрабатывает заданный азимут подлета воздушной цели и также быстро возвращается к месту дислокации", – подчеркнул Наев.
- По данным ДТЭК, в настоящее время 10% украинской энергетики уничтожены в результате российских обстрелов, еще примерно половина повреждена.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.84
Покупка 39.84Продажа 40.49
-
EUR
Покупка 42.14Продажа 43.11
- Актуальное
- Важное