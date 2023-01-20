Об этом сообщает командование Объединенных сил ВСУ.

Согласно сообщению, "на северных направлениях обороны страны набирает обороты создание мобильных огневых групп противовоздушной обороны". Созданы первые 19 групп ПВО на базе мощных внедорожников Ford F250 и Ford F350, адаптированных к боевым условиям.

"Мобильные огневые подразделения уже защищают происки к объектам критической инфраструктуры на Волыни, а также стратегические объекты Сумщины", - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, мобильные группы также будут защищать от вражеских беспилотников "Mohajer-6" и "Shahed 136" Киев и населенные пункты севера и северо-запада Украины.

"Эти группы будут выполнять задачи на самых опасных участках, откуда будет осуществляться подлет вражеских БПЛА, крылатых ракет или авиации. Работа заключается в том, что мобильное огневое подразделение выдвигается на определенное место, отрабатывает заданный азимут подлета воздушной цели и также быстро возвращается к месту дислокации", – подчеркнул Наев.

По данным ДТЭК, в настоящее время 10% украинской энергетики уничтожены в результате российских обстрелов, еще примерно половина повреждена.

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