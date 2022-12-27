Об этом в эфире Еспресо заявил народный депутат Украины Владимир Вятрович.

"Это уже не декоммунизация, а пошло дальше. Я говорил на завершении своей каденции в Институте Нацпамяти, что после декоммунизации должна идти деколонизация. Удовлетворен ли я этим? С одной стороны, да, потому что мы видим проявления общественного активизма - процесс идет снизу. С другой стороны, недоволен, что уже несколько месяцев несколько законопроектов в Верховной Раде, которые должны сделать законодательную рамку для этих процессов до сих пор даже не рассматривались", - отметил он.

По мнению Вятровича, общественная инициатива – это очень хорошо, но она должна быть поддержана законодателями.

"Я думаю, что уже в 2023 году мы должны добиться того, что будут приняты законы. Это должно стать основной государственной политики, потому что защита от информационного влияния с РФ это элемент нашей политики безопасности", - подытожил нардеп.

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