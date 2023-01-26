Защита от баллистических ракет: Франция и Италия финализуют предоставление Украине ЗРК SAMP/T, – Reuters
Франция и Италия близки к завершению согласования технических деталей по поставке Украине зенитно-ракетных комплексов SAMP/T
Об этом пишет Reuters, со ссылкой на два дипломатических источника.
Киев обратился к западным союзникам с просьбой предоставить больше систем ПВО и, в частности, в ноябре попросил предоставить ему ЗРК SAMP/T, известный под названием Mamba.
Министр обороны Франции Себастьен Лекорню в пятницу отправится в Италию, где встретится со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто. Обе стороны стремятся добиться прогресса в переговорах по SAMP/T.
"Мы завершаем переговоры с итальянцами. Уже не очень долго", - сообщил французский дипломатический источник.
Система ПВО, созданная общим франко-итальянским консорциумом, может отслеживать десятки целей и перехватывать 10 одновременно и является единственной системой европейского производства, способной сбивать баллистические ракеты.
"Политическое решение принято. Сейчас только завершаются технические детали, поскольку это сложная система", – сказал второй дипломат.
Он добавил, что, как ожидается, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджия Мэлони официально обнародуют это решение.
Третий чиновник сказал, что технические переговоры продолжаются.
Ранее Париж уже поставлял Украину зенитные ракетные комплексы Mistral, а также зенитные ракеты малой дальности Crotale, которые используются для перехвата низколетающих ракет и самолетов.
- В четверг во время визита в Одессу глава МИД Франции Катрин Колонна заявила , что Париж пока не принял решение о передаче Украине танков Leclerc, но обещает дать ответ на просьбу Украины помочь с системами ПВО.
- Также сегодня, 26 января, стало известно, что итальянское правительство решило передать Украине ЗРК SAMP-T, Aspide, а также артиллерию и дроны израильского образца – это будет сделано в течение двух недель.
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