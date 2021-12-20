Защита окружающей среды: правительство утвердило минимальные розничные цены на пластиковые пакеты
В понедельник, 20 декабря, правительство установило минимальные розничные цены на пластиковые пакеты
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Каждый украинец в среднем использует 500 пластиковых пакетов ежегодно. Они служат всего несколько минут, а затем разлагаются более века, загрязняя окружающую среду”, - отметил Первый заместитель Министра экономики Украины Денис Кудин.
Он добавил, что утверждение минимальных розничных цен на пластиковые пакеты будет стимулировать граждан использовать многоразовые экологические сумки и позволит оградить окружающую среду и здоровье людей от вредного воздействия микропластика.
Минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, предназначенные для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг будут такими:
- 2,00 грн – пакет без ручек и боковых складок;
- 2,50 грн – пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;
- 3,00 грн – пакет с ручками и боковыми складками.
Решение правительства вступает в силу 1 февраля 2022 года.
- Напомним, в июне 2021 года вступил в силу Закон №2051-1 "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины". Законом, в частности, запрещается бесплатное распространение пластиковых пакетов в розничной торговле и общепитах с 10 декабря 2021 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.14
Покупка 27.14Продажа 27.37
-
EUR
Покупка 30.5Продажа 30.94
- Актуальное
- Важное