Защита окружающей среды: правительство утвердило минимальные розничные цены на пластиковые пакеты

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.



Каждый украинец в среднем использует 500 пластиковых пакетов ежегодно. Они служат всего несколько минут, а затем разлагаются более века, загрязняя окружающую среду”, - отметил Первый заместитель Министра экономики Украины Денис Кудин.



Он добавил, что утверждение минимальных розничных цен на пластиковые пакеты будет стимулировать граждан использовать многоразовые экологические сумки и позволит оградить окружающую среду и здоровье людей от вредного воздействия микропластика.

Минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, предназначенные для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг будут такими:

2,00 грн – пакет без ручек и боковых складок;

2,50 грн – пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

3,00 грн – пакет с ручками и боковыми складками.

Напомним, в июне 2021 года вступил в силу Закон №2051-1 "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины". Законом, в частности, запрещается бесплатное распространение пластиковых пакетов в розничной торговле и общепитах с 10 декабря 2021 года.

Решение правительства вступает в силу 1 февраля 2022 года.