Защита объектов от террористов, обезвреживания диверсантов: на Херсонщине проходят учения Сил спецопераций ВСУ

Об этом сообщил командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.



Он отметил, что постоянные тренировки военных обусловлены наличии в регионе критических объектов инфраструктуры с "высокой степенью угрозы террористических посягательств". Отмечается, что обучение проводят как днем, так и ночью.



"Отработка данных мероприятий, направленных на обеспечение надлежащего уровня защиты как гражданских, так и военных объектов от возможных террористических угроз. Тренировка всегда происходят в условиях, максимально приближенных к реальным, во взаимодействии с подразделениями Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайных ситуаций, Национальной гвардии, государственной пограничной службы Украины, а также местными органами государственной власти и самоуправления ", - подчеркнул командующий.



По его словам, нынешним задачей было проведение контрдиверсионные мероприятий, а именно - отработка механизмов выявления и обезвреживания диверсионно-разведывательных групп, передвигающихся автотранспортом, а также уничтожение незаконных вооруженных формирований на подконтрольной Украины территории.

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