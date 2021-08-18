Защита объектов от террористов, обезвреживания диверсантов: на Херсонщине проходят учения Сил спецопераций ВСУ
На Херсонщине происходят тренировки подразделений спецназа из состава группировки войск, которая несет боевую службу на административной границе с временно оккупированной территории АР Крым
Об этом сообщил командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
Он отметил, что постоянные тренировки военных обусловлены наличии в регионе критических объектов инфраструктуры с "высокой степенью угрозы террористических посягательств". Отмечается, что обучение проводят как днем, так и ночью.
"Отработка данных мероприятий, направленных на обеспечение надлежащего уровня защиты как гражданских, так и военных объектов от возможных террористических угроз. Тренировка всегда происходят в условиях, максимально приближенных к реальным, во взаимодействии с подразделениями Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайных ситуаций, Национальной гвардии, государственной пограничной службы Украины, а также местными органами государственной власти и самоуправления ", - подчеркнул командующий.
По его словам, нынешним задачей было проведение контрдиверсионные мероприятий, а именно - отработка механизмов выявления и обезвреживания диверсионно-разведывательных групп, передвигающихся автотранспортом, а также уничтожение незаконных вооруженных формирований на подконтрольной Украины территории.
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