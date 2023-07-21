Сколько кассетных боеприпасов может получить Украина



Один кассетный артбоеприпас по своей эффективности равен восьми обычным боеприпасам калибра 155-мм. Это означает, что можно быстрее уничтожать враждебную силу и технику противника. Мы получили самые современные боеприпасы - они имеют незначительное количество неразорванных суббоеприпасов. Речь идет о количестве до 1,5%. Один боеприпас покрывает площадь, равную площади футбольного поля. У нас есть примеры использования под Купянском (Харьковщина) и возле Красногоровки (район Донецка). По всему фронту они стали использоваться. У американцев – около 3 млн боеприпасов разной модификации. На мой взгляд, мы пока получим несколько сотен тысяч, но поставки будут регулярными.

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Линия фронта в Луганской области остается неизменной

Линия "Купянск – Сватово – Кременная" – 170 км. Этот участок ожил. Последние 3-4 дня боевые действия вблизи Купянска. Речь идет о 100 тыс. личного состава и значительном количестве техники. Есть нюанс – по всему восточному фронту ВСУ имеют паритет с россиянами в живой силе. Я думаю, что есть определенный паритет и по вооружению. У россиян есть преимущество в артиллерии, по крайней мере, было до получения кассетных боеприпасов.

На этом участке есть три направления, где враг ведет активные действия. Первое – он пытается наступать на Купянск, чтобы захватить часть дороги, ведущей на Сватово. Также россияне пытаются действовать в районе Новосельского – там линия фронта неизменна. Наиболее активный участок фронта – вблизи реки Жеребец (Невское, Торское, Ямполевка). Россияне хотят вытеснить Силы обороны за реку. Наши военные говорят о большой динамике – враг использует авиацию, артиллерию, но смена линии фронта не происходит. Были продвижения в сторону Торского, затем противника отразили. Это говорит о том, что потенциал украинской армии сдерживать условное наступление россиян есть. Сами российские эксперты не могут понять, что у них происходит на линии фронта.

Бахмут: РФ панически боится потери города

Бахмут остается самым горячим участком фронта. Сейчас идут боевые действия на юге и севере. Мы говорим уже неоднократно о Берховке и Клещиевке, где ВСУ пытаются занять господствующие высоты. Господствующие высоты, в частности, на Клещиевке мы заняли и враг пытается контратаковать, существенно увеличив численность личного состава. В находящейся в низине Клещиевке под господствующими высотами сидит две роты россиян довольно длительное время.

РФ подбрасывает резервы, чтобы не выходить из Бахмута. Враг панически боится потерять город, а предпосылки к потере – это и Клещиевка, Курдюмовка и Андреевка, которые обеспечивают фланговый обход города и перерезку трасс. Попытки обойти Бахмут – это то, что укладывается в тактику о которой говорит генерал Сырский и нет нужды заходить в сам город. Бахмут и места вокруг насыщены войсками РФ, и выбивать их будет не просто. То, что там российские войска содержатся и уничтожаются - это одна из функций Бахмута.

Наступление на юге: россияне пытаются проводить контратаки, а ВСУ их выбивают

Запорожское направление. Есть два главных участка – Бердянское направление (от Большой Новоселки). Здесь идут длительное время бои в двух населенных пунктах – Старомайорское и Урожайное. Российские войска всегда пытаются проводить контратаки после усиления своих сил и после того, как они выбиваются из своих позиций. Наши приходят, выбивают россиян, те уходят, накапливают силы и снова пытаются проводить контратаки. Также ВСУ осуществляют атаки, чтобы обеспечить контроль над населенным пунктом Приютное. Там продолжает использоваться тактика действий малых подразделений.

Второе направление – Мелитопольское. Движение от Орехового в Мелитополь. Там боевые действия вокруг Роботиного и Вербового. Такова же картина боевых действий. Мы продвигаемся, враг проводит контратаки и долгое время такая динамика почти за каждый метр. Я думаю, что это влияет на темпы боевых действий. Сегодня было заявление директора ЦРУ Уильямса Бернса о том, что он остается оптимистом по поводу украинского наступления. Он говорит, что на основе его информации есть все основания смотреть оптимистично на перспективы украинского наступления. Бернс сказал, что армия РФ страдает от структурных недостатков – низкое моральное состояние, плохое командование и беспорядок среди военного и политического руководства. Это не означает, что сразу это должны оценивать оптимистично. Несмотря на эти изъяны, численность российской армии и запасы вооружений ставят Украину перед выбором - следует эффективно использовать свои средства борьбы, чтобы уничтожать противника на текущем этапе. Создать условия для прорыва механизированными подразделениями, ожидающими в свое время.

БМП Bradley – надежная основа для побед ВСУ

БМП M2 Bradley является воплощением отношения западного оборонного комплекса к человеку и оружию. Техника создается вокруг человека, чтобы боец мог качественно выполнить задание и был защищен. Использование этих БМП украинскими военными и подтверждают этот тезис. Bradley чрезвычайно эффективны – они удерживают удар и внешние способы поражения. И даже при подрывах на минах они сохраняют экипаж машины. Американцы говорят о передаче где-то 190 Bradley, а реально потеряно лишь 10. Все остальные, которые получили повреждения, были восстановлены и отремонтированы. В частности, и в Украине – непосредственно на линии боевых действий, а остальные – в Польше. Дальше Bradley остается надежным основанием для нашей дальнейшей победы.

Фото: https://www.politico.com/

Способы защиты Одессы и Николаева

Надо усиливать противовоздушную защиту наших городов, в частности Одессы и Николаева, за счет новых средств ПВО. Это пока оптимальный путь. Второй вариант – это активизировать меры по уничтожению российских пусковых – морские носители и береговые противоракетные комплексы. F-16 с ракетами разного назначения могут попадать в комплексы "Бастион". Должна быть и охота на комплексы, и усиление ПВО наших важных городов. Сейчас Россия четыре дня подряд наносит удары по нашей инфраструктуре и пытается спровоцировать глобальный продовольственный кризис. Это может быть толчком к активизации передачи средств ПВО и были приняты более концептуальные решения по защите наших портовых городов.