Защита независимости НАБУ, реформа СБУ, обновление наблюдательного совета Нафтогаза: Нуланд назвала ожидания США от Украины

Об этом Нуланд сказала на конференции YES Brainstorming в Киеве, передает Интерфакс-Украина .



"Мы ожидаем от Верховной Рады продвижения в законодательстве относительно Национального антикоррупционного бюро и защиты его независимости, а также окончательных шагов по реформам в Службе безопасности Украины", - сказала Нуланд.



Заместитель госсекретаря США подчеркнула, что эти позиции касаются "здоровья, силы и чистоты Украины и правительства, которое служит своим гражданам".



"Поэтому мы продолжим говорить об этих вещах. Определенный значительный прогресс был достигнут и мы хотим видеть, что Украина придерживается курса", - сказала Нуланд.



Кроме того, Нуланд озвучила призыв США к участникам политического процесса в Украине объединиться в вопросах обновления наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" и назначения её исполнительного директора.



"Вчера мы заявили о нашей обеспокоенности в связи с продолжающимся кризисом лидерства в "Нафтогазе", включая факт, что некоторые из международных наблюдателей ушли в отставку. Поэтому мы призываем стороны объединиться в обновлении наблюдательного совета "Нафтогаза" и его исполнительного директора и сделать это в соответствии с принципами управления Организации экономического сотрудничества и развития ", - сказала Нуланд.

Напомним, ранее Кабмин получил заявления об отставке трех членов наблюдательного совета Нафтогаза.

В США обеспокоены отставками в наблюдательном совете Нафтогаза.