Защита независимости НАБУ, реформа СБУ, обновление наблюдательного совета Нафтогаза: Нуланд назвала ожидания США от Украины
Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что США ожидают от Верховной Рады совершенствования законодательства о Национальном антикоррупционном бюро Украины, защиты независимости Бюро и прогресса в отношении реформ в СБУ
Об этом Нуланд сказала на конференции YES Brainstorming в Киеве, передает Интерфакс-Украина .
"Мы ожидаем от Верховной Рады продвижения в законодательстве относительно Национального антикоррупционного бюро и защиты его независимости, а также окончательных шагов по реформам в Службе безопасности Украины", - сказала Нуланд.
Заместитель госсекретаря США подчеркнула, что эти позиции касаются "здоровья, силы и чистоты Украины и правительства, которое служит своим гражданам".
"Поэтому мы продолжим говорить об этих вещах. Определенный значительный прогресс был достигнут и мы хотим видеть, что Украина придерживается курса", - сказала Нуланд.
Кроме того, Нуланд озвучила призыв США к участникам политического процесса в Украине объединиться в вопросах обновления наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" и назначения её исполнительного директора.
"Вчера мы заявили о нашей обеспокоенности в связи с продолжающимся кризисом лидерства в "Нафтогазе", включая факт, что некоторые из международных наблюдателей ушли в отставку. Поэтому мы призываем стороны объединиться в обновлении наблюдательного совета "Нафтогаза" и его исполнительного директора и сделать это в соответствии с принципами управления Организации экономического сотрудничества и развития ", - сказала Нуланд.
- Напомним, ранее Кабмин получил заявления об отставке трех членов наблюдательного совета Нафтогаза.
- В США обеспокоены отставками в наблюдательном совете Нафтогаза.
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