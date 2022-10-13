Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Защита украинского неба существенно улучшится. Речь идет о создании именно такой комплексной системы защиты украинского воздушного пространства. Для этого Украине передадут различные противовоздушные комплексы. Мы видим, что США в ближайшие недели обещают передать комплексы NASAMS. Мы видим, что ракеты к ним дает в том числе и Великобритания. То есть в складчину решили собрать для нас более или менее адекватную систему противовоздушной обороны, адекватную тем воздушным угрозам, которые существуют для нас со стороны РФ, как та, что была во время масштабного ракетного и авиационного удара по территории Украины", - сказал Владимир Воля.

Политолог-международник отметил, что ряд стран, таких как Франция, Германия, также готовы предоставить свои современные ПВО для защиты Украины.

"Кроме того, я так понимаю, что пока неизвестна временная перспектива передачи еще каких-то комплексов меньшей дальности. Франция обещает передать какие-то для сбивания летательных аппаратов на небольших и средних высотах. Думаю, что в ближайший месяц-полтора будет хоть что-то передано. Мы знаем, что украинские военные тренируются на комплексах Aspide в Испании – это ПВО. Не исключено, что Германия тоже предоставит помимо IRIS-T SLM, которые она по своим обязательствам должна поставить в октябре, но Gepard, возможно, тоже будут. То есть сейчас мы видим, что в складчину нам пытаются создать интегрированную комплексную систему, которая будет способна поражать разные воздушные цели – крылатые ракеты, беспилотники и т.д.", - отметил он.

Генсекретарь НАТО Столтенберг заявил, что Германия и США передадут современные системы ПВО для Украины.

США планируют предоставить Украине системы противовоздушной обороны настолько быстро, насколько это физически возможно.

Во вторник, 11 октября, в Украину прибыли четыре дополнительных артиллерийских ракетных системы HIMARS от США.

Минобороны Германии сообщило, что в ближайшие несколько недель Украина получит дополнительные реактивные системы залпового огня MARS II и артиллерийские установки PzH 2000.

Украина в ближайшие недели получит очередную партию военной помощи Франции. Франция работает над поставкой шести дополнительных гаубиц Caesar .

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