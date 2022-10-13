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Защита неба: для Украины создадут комплексную систему, которая будет поражать разные воздушные цели, - политолог-международник

13 октября, 2022 четверг
10:58
война с Россией

Политолог-международник Владимир Воля рассказал, что западные партнеры помогут Украине защитить свою инфраструктуру от сокрушительных ударов российскими ракетами, уже сейчас страны планируют присылать помощь в виде современных противовоздушных систем

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Защита украинского неба существенно улучшится. Речь идет о создании именно такой комплексной системы защиты украинского воздушного пространства. Для этого Украине передадут различные противовоздушные комплексы. Мы видим, что США в ближайшие недели обещают передать комплексы NASAMS. Мы видим, что ракеты к ним дает в том числе и Великобритания. То есть в складчину решили собрать для нас более или менее адекватную систему противовоздушной обороны, адекватную тем воздушным угрозам, которые существуют для нас со стороны РФ, как та, что была во время масштабного ракетного и авиационного удара по территории Украины", - сказал Владимир Воля.

Политолог-международник отметил, что ряд стран, таких как Франция, Германия, также готовы предоставить свои современные ПВО для защиты Украины.

"Кроме того, я так понимаю, что пока неизвестна временная перспектива передачи еще каких-то комплексов меньшей дальности. Франция обещает передать какие-то для сбивания летательных аппаратов на небольших и средних высотах. Думаю, что в ближайший месяц-полтора будет хоть что-то передано. Мы знаем, что украинские военные тренируются на комплексах Aspide в Испании – это ПВО. Не исключено, что Германия тоже предоставит помимо IRIS-T SLM, которые она по своим обязательствам должна поставить в октябре, но Gepard, возможно, тоже будут. То есть сейчас мы видим, что в складчину нам пытаются создать интегрированную комплексную систему, которая будет способна поражать разные воздушные цели – крылатые ракеты, беспилотники и т.д.", - отметил он.

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Украина
Россия
Франция
Германия
Испания
США
оружие для Украины
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