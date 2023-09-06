Защита критической инфраструктуры зимой: Зеленский провел заседание Ставки
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором были рассмотрены вопросы подготовки к отопительному сезону
Об этом он сообщил 6 сентября в Telegram .
По словам Зеленского, на заседании был рассмотрен "комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры от всего, что может придумать страна-террорист".
На Ставке заслушали доклады премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьера Александра Кубракова, областных военных администраций и других участников, касающихся энергетического сектора.
"Еще есть над чем работать. Все участники процесса получили конкретные задачи по конкретным срокам выполнения. К этой теме будет особое внимание", - подчеркнул Зеленский.
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