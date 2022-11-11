Защита городов и зернового коридора: Зеленский объявил сбор на первый в мире флот морских дронов
На фандрейзинговой платформе UNITED24 начат сбор на украинский флот морских дронов
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
На фандрейзинговой платформе United24 начался сбор средств на первый в мире украинский флот морских дронов. ... Уверен, что миллионы людей поддержат это важное направление обороны Украины. Как это работает, все уже видели. И это только для нашей защиты – на чужое мы не претендуем. Присоединяйтесь!" – призвал Зеленский.
Президент отметил, что эти дроны помогут защитить акватории и мирные города Украины от запускаемых с кораблей российских ракет. Кроме того, такие дроны помогут разблокировать коридор для судов с зерном.
На платформе UNITED24 отметили, что первый подобный морской дрон в конце октября поразил три российских корабля, среди которых - флагман Черноморского флота РФ "Адмирал Макаров".
"Это первая морская атака в истории, которая была совершена исключительно беспилотными средствами. В результате дерзкой операции Россия потеряла безоговорочное преимущество на воде. Убийцы мирных украинцев - военные корабли с ракетами на борту - сами стали мишенями", - говорится в сообщении.
Администрация платформы подчеркнула, что беспилотные надводные аппараты многопрофильного назначения - уникальная украинская разработка. Первой задачей сбора является формирование флота из ста таких аппаратов.
"Наша первая задача - сформировать флот из ста таких лодок. Он защитит акватории наших морей, не даст кораблям с ракетами выходить из бухты, сможет оберегать торговые суда и выполнять секретные миссии. Дроны могут участвовать в дальней разведке, наблюдении за береговой активностью, сопровождении и поддержки традиционного флота, конвоировании торговых судов, корректировке ракетных поражений и артиллерии, защищать наши пункты базирования и противодействовать десантным операциям", - пояснили организаторы сбора.
Длина такого дрона – 5,5 м, а вес – до 1000 кг. Радиус действия дрона – до 400 км.
Стоимость одного беспилотника составляет 10 млн грн. На сайте UNITED24 отмечают, что в нее входит не только сам аппарат, но и автономная наземная станция управления, система транспортировки и хранения, центр обработки данных.
При этом человек, который пожертвует 10 млн грн, сможет дать название одной из беспилотных лодок.
Присоединиться к сбору можно по ссылке.
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