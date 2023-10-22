Защита еврейской жизни является задачей Германии, - Штайнмайер
В воскресенье, 22 октября, в Берлине, у Брандербургских ворот прошел митинг в поддержку Израиля, во время которого президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что защита еврейской жизни является задачей Германии
Об этом пишет Berliner zeitung .
Под девизом "восстать против террора, ненависти и антисемитизма - в знак солидарности и сострадания к Израилю" выступили общественные деятели немецко-израильского общества.
Одним из выступающих стала Рони Романн – сестра Ярден Романн, которую 7 октября во время атаки палестинского ХАМАС на Израиль похитили и вывезли в сектор Газа террористы.
"Мы не знаем, где она и как у нее дела", – сказала Романн. Она также рассказала, что сегодня ее сестре исполняется 36 лет.
Она попросила всех участников демонстрации спеть песню ко дню рождения ее сестры - с остальными около десяти тысяч человек тихо спели "Happy Birthday". Кроме семьи Романн, на сцене также были родственники других немецких заложников, которые держали в руках фотографии пропавших без вести.
По данным организаторов, в воскресенье на акцию пришли около 25 тысяч человек, полиция заявила о 10 тысячах участников.
На митинге также выступил федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Обращаясь к бойцам ХАМАС, он сказал: "Весь мир наблюдает за этим преступлением, прекратите варварство, освободите невиновных".
Он заявил, что Израиль имеет полное право на защиту, а также подчеркнул, что нужно думать о страданиях людей в секторе Газа, "чьи интересы ХАМАС лишь делает вид, что представляет".
"Защита еврейской жизни является государственной задачей, но это также и гражданская обязанность", - сказал он, обращаясь к согражданам Германии. Штайнмайер также озабочен ростом количества антисемитских инцидентов в стране.
Ближе к концу мероприятия у Бранденбургских ворот минутой молчания почтили 1400 жертв ХАМАСа.
В то же время всего в нескольких сотнях метров от митинга, на Потсдамской площади, состоялся еще один несанкционированный протест сторонников палестины. Полиция разогнала акцию силой и задержаниями.
- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок строго отвергла призывы прекратить дальнейшую гуманитарную помощь Германии людям в секторе Газа, но согласилась с условием, что помощь не должна попасть в ХАМАС.
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