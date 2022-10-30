Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в телеграмме.

"Работаем на победу без выходных. Провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. О главном. Обсудили оперативную ситуацию на фронте. Заслушали информацию о возможных будущих действиях агрессора. Подробно остановились на вопросе обеспечения нашей армии боеприпасами и ремонта военной техники", - отметил он.

Кроме того, на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего подробно проанализировали шаги, предпринятые для защиты инфраструктурных, энергетических объектов Украины.

24 октября Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, посвященное защите энергосети от российских атак.

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