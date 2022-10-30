Защита энергетической инфраструктуры и обеспечения войск: Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего
На заседании Ставки Верховного Главнокомандующего 30 октября обсудили возможные будущие действия РФ, обеспечение армии и защиту энергетических объектов
Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в телеграмме.
"Работаем на победу без выходных. Провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. О главном. Обсудили оперативную ситуацию на фронте. Заслушали информацию о возможных будущих действиях агрессора. Подробно остановились на вопросе обеспечения нашей армии боеприпасами и ремонта военной техники", - отметил он.
Кроме того, на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего подробно проанализировали шаги, предпринятые для защиты инфраструктурных, энергетических объектов Украины.
- 24 октября Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, посвященное защите энергосети от российских атак.
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