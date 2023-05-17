Об этом сообщает НАБУ .

"17 мая 2023 года руководитель САП обратился в Высший совет правосудия с просьбой о разрешении на содержание под стражей бывшего председателя Верховного Суда, который вместе с адвокатом подозревается в получении 2,7 млн долларов США неправомерной выгоды", - говорится в заявлении.

Это заседание назначено на 11:00 18 мая.

Со ссылкой на пресс-секретаря Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольгу Постолюк Укринформ информирует о том, что Князев находится в изоляторе временного содержания.

"Экс-председатель Верховного Суда находится в изоляторе временного содержания, поскольку еще не истекли 72 часа с момента задержания, когда можно содержать без решения суда", - заявила Постолюк.

Кроме того, Князева доставили в Высший антикоррупционный суд, где будет рассматриваться жалоба на его задержание. Это стало известно от пресс-службы Высшего антикоррупционного суда.

Справка. Всеволод Князев родом из Николаева. Окончил Николаевский гуманитарный институт Украинского государственного морского технического университета и Одесскую национальную юридическую академию. В 2001 году получил право заниматься адвокатской деятельностью, действие которого было остановлено в 2013 году. Работал юрисконсультом, преподавателем Нацуниверситета кораблестроения имени адмирала Макарова, адвокатом.

В 2013 году начал работать судьей Николаевского окружного административного суда, а в 2015 году стал председателем этого суда.

Всеволод Князев является судьей Кассационного административного суда Верховного Суда, созданного после реформы 2016 года.

12 декабря 2017 года Князева избрали секретарем Большой палаты Верховного Суда.

22 октября 2021 года пленум Верховного Суда тайным голосованием избрал нового председателя этого института. Им стал Князев, за которого отдали свои голоса 98 коллег. Осуществлять полномочия председателя ВСУ начал с 1 декабря 2021 года.