Защита Джелялова подала апелляцию на решение оккупационного "суда" о его аресте

Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

"Дело Наримана Джелялова. Защита обжаловала постановление суда об избрании в отношении Джелялова меры пресечения в виде заключения под стражу. Апелляционная жалоба направлена в " Верховный суд Крыма " через " Киевский районный суд Симферополя" посредством почтового отправления", - говорится в сообщении.