Защита Джелялова подала апелляцию на решение оккупационного "суда" о его аресте
Защита заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова подала апелляцию на решение оккупационного "суда", который отправил его под стражу
Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.
"Дело Наримана Джелялова. Защита обжаловала постановление суда об избрании в отношении Джелялова меры пресечения в виде заключения под стражу. Апелляционная жалоба направлена в " Верховный суд Крыма " через " Киевский районный суд Симферополя" посредством почтового отправления", - говорится в сообщении.
- Напомним, российский оккупационный "суд" в Симферополе взял под стражу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова до 4 ноября. Также суд арестовал Азиза и Асана Ахтемовых.
- Федеральная служба безопасности России заявила, что взрыв газопровода в оккупированном Крыму в августе 2021 года якобы был организован украинский разведкой, а также привлекались крымчане Асан и Азиз Ахтемовы и заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.
- ФСБ России показала видеофрагменты допросов с якобы признанием фигурантов "дела" о диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму Асана и Азиза Ахтемовых.
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