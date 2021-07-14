Защита должников от незаконного давления: НБУ начал регистрацию коллекторов

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.



Согласно сообщению 14 июля вводится в действие закон Украины о защите прав потребителей при урегулировании просроченной задолженности, который регулирует работу коллекторских компаний. Поэтому регулятор начал прием документов коллекторских компаний для включения их в Реестр.



Отмечается, что все коллекторские компании должны в течение месяца - с 14 июля по 13 августа - подать НБУ документы для регистрации. Для упрощения подачи документов НБУ разработал специальные электронные формы.

Напомним, закон о защите должников от давления коллекторов при урегулировании просроченной задолженности вступил в силу 14 апреля.