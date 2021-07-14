Защита должников от незаконного давления: НБУ начал регистрацию коллекторов
Национальный банк Украины 14 июля в начал регистрацию коллекторских компаний
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Согласно сообщению 14 июля вводится в действие закон Украины о защите прав потребителей при урегулировании просроченной задолженности, который регулирует работу коллекторских компаний. Поэтому регулятор начал прием документов коллекторских компаний для включения их в Реестр.
Отмечается, что все коллекторские компании должны в течение месяца - с 14 июля по 13 августа - подать НБУ документы для регистрации. Для упрощения подачи документов НБУ разработал специальные электронные формы.
- Напомним, закон о защите должников от давления коллекторов при урегулировании просроченной задолженности вступил в силу 14 апреля.
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