Защита детей от негативного влияния эротической продукции: Рада приняла за основу законопроект

Об этом передает Еспресо.TV.

Народные депутаты приняли за основу законопроект №5330-1 об усилении защиты детей от негативного влияния продукции сексуального или эротического характера

Документ имеет целью запретить использование образов всех детей (а не только несовершеннолетних) в любой форме в продукции сексуального или эротического характера и в проведении зрелищных мероприятий такого характера.

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