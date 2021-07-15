Защита детей от негативного влияния эротической продукции: Рада приняла за основу законопроект
Верховная Рада приняла за основу законопроект об усилении защиты детей от негативного влияния продукции сексуального или эротического характера
Об этом передает Еспресо.TV.
Народные депутаты приняли за основу законопроект №5330-1 об усилении защиты детей от негативного влияния продукции сексуального или эротического характера
Документ имеет целью запретить использование образов всех детей (а не только несовершеннолетних) в любой форме в продукции сексуального или эротического характера и в проведении зрелищных мероприятий такого характера.
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