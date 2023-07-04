Об этом заявил его адвокат Тьерри Марембер в Европейском суде общей юрисдикции, сообщает Bloomberg.

Защита Фридмана отвергла обвинения против него со стороны ЕС в том, что она является "пособием" российских властей, поддерживала военные действия на родной Украине (бизнесмен родился во Львове) и получала из этого выгоду.

Адвокат бизнесмена отметил, что "эти обвинения очень негативно отражаются в его жизни и ни на чем не основываются".

Издание отмечает, что Фридман является одним из самых выдающихся российских бизнесменов, заработав миллиарды в банковской сфере, нефтяной и розничной торговле. В 2013 году он и его партнеры за 14 миллиардов долларов продали нефтяную компанию ТНК-ВР, контролируемую государством Роснефти. С этого момента он переехал в Великобританию, чтобы создать частную инвестиционную компанию, которая вкладывает в бизнес по всему миру.

ЕС и Великобритания наложили санкции на Фридмана и его партнеров вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале прошлого года, заморозив его активы. Он остался в Лондоне, живя под ограничениями, хоть и не находится под санкциями США.

В прошлом году Фридман публично осудил войну как "трагедию", но отказался от прямой критики Путина. С тех пор он решительно отвергал выводы ЕС о лояльности президенту России.

ЕС утверждает, что его доказательства свидетельствуют о том, что Фридман является соучредителем Alfa Group, контролирующей крупнейшего в России розничного продавца и частного банка, и имеющего тесные связи с российским политическим режимом.