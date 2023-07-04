Защита близкого к Путину олигарха Фридмана оспаривает санкции ЕС и заявляет, что они разрушили его жизнь
Жизнь российского бизнесмена Михаила Фридмана, попавшего под европейские санкции, "была разрушена", хотя она и базируется на пустых доказательствах
Об этом заявил его адвокат Тьерри Марембер в Европейском суде общей юрисдикции, сообщает Bloomberg.
Защита Фридмана отвергла обвинения против него со стороны ЕС в том, что она является "пособием" российских властей, поддерживала военные действия на родной Украине (бизнесмен родился во Львове) и получала из этого выгоду.
Адвокат бизнесмена отметил, что "эти обвинения очень негативно отражаются в его жизни и ни на чем не основываются".
Издание отмечает, что Фридман является одним из самых выдающихся российских бизнесменов, заработав миллиарды в банковской сфере, нефтяной и розничной торговле. В 2013 году он и его партнеры за 14 миллиардов долларов продали нефтяную компанию ТНК-ВР, контролируемую государством Роснефти. С этого момента он переехал в Великобританию, чтобы создать частную инвестиционную компанию, которая вкладывает в бизнес по всему миру.
ЕС и Великобритания наложили санкции на Фридмана и его партнеров вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале прошлого года, заморозив его активы. Он остался в Лондоне, живя под ограничениями, хоть и не находится под санкциями США.
В прошлом году Фридман публично осудил войну как "трагедию", но отказался от прямой критики Путина. С тех пор он решительно отвергал выводы ЕС о лояльности президенту России.
ЕС утверждает, что его доказательства свидетельствуют о том, что Фридман является соучредителем Alfa Group, контролирующей крупнейшего в России розничного продавца и частного банка, и имеющего тесные связи с российским политическим режимом.
- В декабре 2022 года в Лондоне был арестован и освобожден под залог российского олигарха Фридмана. NCA провело в лондонском элитном районе Пимлико масштабную операцию по аресту российского бизнесмена.
- Российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен были готовы продать свои доли в Альфа-Банке за $2,3 млрд своему давнему деловому партнеру Андрею Косогову, стремясь освободиться от санкций.
- В начале апреля Великобритания сняла с Фридмана два из трех обвинений.
- В конце мая Рада проголосовала закон, который позволит национализировать "Смысл банк" (бывший "Альфа-банк"). В середине июня подписал его президент.
- 30 июня лидеры ЕС поддержали идею использования замороженных активов РФ в интересах Украины.
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