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"Защищая Украину – защищаем свободу": по всему миру проходят акции ко Дню защитников и защитниц Украины

2 октября, 2023 понедельник
18:41
Новости

30 сентября и 1 октября украинцы во всем мире начали кампанию #DefendingUkraine, приуроченную ко Дню защитников и защитниц Украины под лозунгом "Защищая Украину – защищаем свободу"

По словам организаторов, формат проведения кампании был разнообразен – от встреч с семьями пленных и показа украинских патриотических фильмов до массовых демонстраций, призванных привлечь внимание мира ко всем тем защитникам Украины, которые в нужный момент сказали себе: кто, если не я?

Участники кампании #DefendingUkraine поддержали инициативу предоставления Генассамблее ООН возможности преодоления вето РФ в Совбезе ООН.

Митинги состоялись в таких городах, как Сидней (Австралия), Вена (Австрия), Антверпен (Бельгия), Лондон (Великобритания), Орхус (Дания), Рим, Милан (Италия), Ванкувер (Канада), Ларнака, Пафос ( Кипр), Рига (Латвия), Вильнюс (Литва), Мехико (Мексика), Кишинев (Молдова), Аугсбург, Берлин, Дортмунд, Геттинген, Гамбург (Германия), Осло (Норвегия), Лиссабон (Португалия), Стамбул (Турция) , Будапешт (Венгрия), Хельсинки (Финляндия), Гренобль, Париж (Франция), Стокгольм, (Швеция) и Токио (Япония).

На мероприятиях, прошедших в Риге и Аугсбурге, участники демонстрировали плакаты с призывами к освобождению украинских пленных – защитников Азовстали, все еще находящихся в российском плену.

Лісабон

Лиссабон

Німеччина

Германия


Гамбург

Германия

Молдова

Молдова

Кіпр

Кипр. Фото: общественное движение Communities Army of Ukraine (CAU)



Акции продлятся до 14 октября и запланированы в таких городах: Зальцбург (Австрия), Афины (Греция), Атлон (Ирландия), Аликанте (Испания), Козенца (Италия), Кассель, Мюнхен, Нюрнберг (Германия), Бухарест (Румыния) , Бостон, Остин, Вест-Палм-Бич (США), Гренобль (Франция), Женева (Швейцария), Гетеборг, Линчёпинг (Швеция).

Координаторы кампании – общественное движение Communities Army of Ukraine (CAU) – отмечают, что сейчас тысячи украинских защитников и защитниц защищают не только свободу Украины, украинцев, но и свободу всего свободного мира.

"Безопасность всего мира, от Америки до Австралии, от Африки до Океании, сейчас, по сути, держится на плечах храбрых украинских воинов. Их победа должна обеспечить длительный мир и стабильность в мире, а также стать гарантией предотвращения вооруженного столкновения России и НАТО, что может привести к  началу новой мировой войны", - заявили в движении.

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