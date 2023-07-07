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Защищая Украину погиб 19-летний ватерполист

7 июля, 2023 пятница
02:59
Спорт

В войне против российского агрессора погиб 19-летний ватерполист Всеволод Татьков

Об этом сообщает Федерация водного поло Украины.

Всеволод Татьков из Харькова героически защищал Украину с первого дня полномасштабного вторжения россиян.

24 февраля 2022 года, в 18 лет, ватерполист вступил в ряды терробороны. 

19-летний Герой погиб в ночь с 4 на 5 июля на Бахмутском направлении. Всеволод Татьков выполнял спецзадачу.

Прощание состоится в пятницу, 7 июля, в 10.30 в Харькове. По адресу переулок Лаврентиевский, 14.

Федерация призвала помочь родным Всеволода Татькова. Реквизиты по ссылке.

  • Всеволод Татьков был игроком команды Харьковской области, многократным призером чемпионата Украины по водному поло среди юниоров и юношей.
  • 2 июня стало известно, что бывший футболист польской "Венгжчанки" Николай Жидков погиб на фронте, защищая Украину от российских террористов.
военные силы Украины
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