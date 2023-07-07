Защищая Украину погиб 19-летний ватерполист

Об этом сообщает Федерация водного поло Украины.

Всеволод Татьков из Харькова героически защищал Украину с первого дня полномасштабного вторжения россиян.

24 февраля 2022 года, в 18 лет, ватерполист вступил в ряды терробороны.

19-летний Герой погиб в ночь с 4 на 5 июля на Бахмутском направлении. Всеволод Татьков выполнял спецзадачу.

Прощание состоится в пятницу, 7 июля, в 10.30 в Харькове. По адресу переулок Лаврентиевский, 14.

Федерация призвала помочь родным Всеволода Татькова. Реквизиты по ссылке.