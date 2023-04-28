Защищая Украину: на фронте погиб журналист Александр Бондаренко

Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины.

"Саша погиб в бою. Ушел добровольцем в первый день. Человек стальной силы воли. Человек правильных мотиваций. Человек с лучшим в компании плейлистом. Наш большой разум. Наш юмор. Наш волшебный голос. Царство Небесное", – написал Василий Самохвалов, коллега Александра.

Александр Бондаренко по специальности – филолог, учился в Луганском педагогическом университете, работал на нескольких украинских телеканалах.

В журналистике начинал радиоведущим на FM-радио в Луганске. Работал на "ВВС Украина", а также на ТРК "Украина". Оттуда ушел в сферу коммуникаций.

С первого дня полномасштабного российского вторжения воевал на фронте.