Защищая Украину на фронте погиб французский доброволец

Об этом пишет BFM со ссылкой на заявление МИДа Франции.

"Мы узнали печальную новость о его смерти. Выражаем наши соболезнования семье, с которой соответствующие службы министерства… находятся на связи", - заявили дипломаты.

Имя добровольца не разглашается, однако авторы издания Le Monde утверждают, что мужчина по имени "Т." погиб в Украине на прошлой неделе.