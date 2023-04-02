Защищая Украину на фронте погиб французский доброволец
В МИДе Франции подтвердили, что на прошлой неделе на войне против России погиб французский доброволец. Он защищал Украину в составе Интернационального легиона
Об этом пишет BFM со ссылкой на заявление МИДа Франции.
"Мы узнали печальную новость о его смерти. Выражаем наши соболезнования семье, с которой соответствующие службы министерства… находятся на связи", - заявили дипломаты.
Имя добровольца не разглашается, однако авторы издания Le Monde утверждают, что мужчина по имени "Т." погиб в Украине на прошлой неделе.
- Сражаясь на стороне ВСУ, под Бахмутом погиб еще один грузинский доброволец – Михаил Мазанашвили, родом из Горийского муниципалитета.
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