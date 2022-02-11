Защищая Петра Порошенко, мы защищаем демократию и себя в Украине, - Федина

Такое мнение она высказала под зданием Апелляционного суда, передает Еспресо.TV.



"Сегодня, защищая от безосновательных обвинений Петра Порошенко, мы защищаем самих себя. Мы же видим, что тоталитарная система сильна тем, что она пытается максимально разуверить и разъединить людей, чтобы никто ни за кого не боролся. Затем в результате разобраться со всеми намного лучше. Они обещали бросать за решетку нас с Марусей Зверобой, генерала Марченко и Павловского, Дугарь, Антоненко и многих других активных патриотов Украины. У многих из этих людей есть уголовные дела только потому, что они говорят правду", - рассказала Федина.



Политик отметила, что на сегодняшний день все патриоты Украины и активисты просто аккумулируют свои усилия в борьбе за правду и справедливость в украинском государстве. Поскольку, по ее словам, сейчас украинскую власть возглавляют предатели, которые делами против активистов пытаются отвлечь внимание от себя и своих "слуг народа".



Также на вопрос корреспондентки о том, как проходит заседание суда по делу Петра Порошенко, Федина ответила: "Судьи ведут себя подчеркнуто вежливо и хорошо. Из приятного было то, что наша сторона приобщала все публичные интервью генерала Марченко и Павловского, а также недавнее интервью судьи Чауса. Также мы приобщили целый спектр документов, свидетельствующих, что дело против Петра Порошенко не направлено только против пятого президента, а является методом давления на этих людей с целью заставить их свидетельствовать против Порошенко. Прокуроры подчеркивали, что эти материалы по делу. Поскольку это как бы публичные материалы. Суд приобщил эти материалы и будет их рассматривать при принятии решения в совещательной комнате", - добавила Федина.