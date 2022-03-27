Защищая Мариуполь, погиб запорожский тяжеловес Атанас Иванов
Во время защиты Мариуполя от российских оккупантов погиб тяжеловес из Запорожья Атанас Иванов
Об этом сообщает Первый запорожский .
Атанас Иванов награжден орденом "За мужество" III степени, посмертно.
По словам заместителя главы областной федерации тяжелой атлетики Украины Рудольфа Акопяна, Атанас Иванов был воспитанником областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике им. Леонида Жаботинского.
Иванов является многократным призером и победителем городских и областных первенств. Также участвовал в чемпионатах Украины.
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