Защищая Мариуполь, погиб запорожский тяжеловес Атанас Иванов

Об этом сообщает Первый запорожский .

Атанас Иванов награжден орденом "За мужество" III степени, посмертно.

По словам заместителя главы областной федерации тяжелой атлетики Украины Рудольфа Акопяна, Атанас Иванов был воспитанником областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике им. Леонида Жаботинского.

Иванов является многократным призером и победителем городских и областных первенств. Также участвовал в чемпионатах Украины.

9 марта стало известно, что в Сумах во время авиаудара погиб чемпион Украины по самбо Артем Прийменко.

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