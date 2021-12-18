"Защищаться мы будем сами": Украине нужно не только оборонительное, но и наступательное оружие, - Резников

Об этом он сказал на совместном брифинге с Министром обороны Дании Трине Брамсен, передает пресс-служба МОУ.

По его словам, для сдерживания агрессии РФ Украине необходима реальная помощь от стран НАТО и ЕС. Она должна включать в себя вооружение и технологии, что не позволит России начать наступление.

"Вооружением, имею в виду, не только оборонительного характера, но и наступательного", - подчеркнул Резников.

Он выразил мнение, что в Кремле находятся люди, очень хорошо умеющие оценивать финансовые риски. Если в Москве будут понимать, что цена вторжения в Украину непомерна, то откажутся от этих планов.

"Это и экономические санкции, политические, финансовые санкции и главная помощь оружием Вооруженным силам Украины. Защищаться мы будем сами, но помогите нам", - сказал Резников.

По его словам, Украине необходимы средства киберзащиты, радиоэлектронной борьбы и разведки, противоракетные комплексы и оборудование для усиления флота.

Министр обороны Бен Уоллес заявил, что Великобритания вряд ли отправит войска в Украину в случае вторжения РФ.