"Защищаться мы будем сами": Украине нужно не только оборонительное, но и наступательное оружие, - Резников
Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина будет сама защищаться в случае вторжения России
Об этом он сказал на совместном брифинге с Министром обороны Дании Трине Брамсен, передает пресс-служба МОУ.
По его словам, для сдерживания агрессии РФ Украине необходима реальная помощь от стран НАТО и ЕС. Она должна включать в себя вооружение и технологии, что не позволит России начать наступление.
"Вооружением, имею в виду, не только оборонительного характера, но и наступательного", - подчеркнул Резников.
Он выразил мнение, что в Кремле находятся люди, очень хорошо умеющие оценивать финансовые риски. Если в Москве будут понимать, что цена вторжения в Украину непомерна, то откажутся от этих планов.
"Это и экономические санкции, политические, финансовые санкции и главная помощь оружием Вооруженным силам Украины. Защищаться мы будем сами, но помогите нам", - сказал Резников.
По его словам, Украине необходимы средства киберзащиты, радиоэлектронной борьбы и разведки, противоракетные комплексы и оборудование для усиления флота.
- Министр обороны Бен Уоллес заявил, что Великобритания вряд ли отправит войска в Украину в случае вторжения РФ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.09
Покупка 27.09Продажа 27.35
-
EUR
Покупка 30.5Продажа 30.99
- Актуальное
- Важное