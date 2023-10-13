"Защищать Украину придется всем": в Минобороны заявили, что найдут тех, кого нет в реестре военнообязанных

Об этом в эфире телемарафона сказала заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

"К сожалению, очень много людей, это измеряется в десятках, сотнях тысяч людей, которые создают для себя те условия, чтобы избежать мобилизации. Готовятся изменения в нормативно-правовые акты, которые помогут урегулировать этот вопрос", - заявила она.

Чиновница подчеркнула, что "Украину придется защищать каждому из нас", поэтому военнообязанных будут искать в других реестрах.

"Даже если человека не будет в Реестре военнообязанных – есть другие реестры, по которым мы в любом случае обнаружим", – сказала Калмыкова.

"Поэтому лучше прийти в ТЦК самому и найти то подразделение, в котором хочешь служить и мобилизоваться", - добавила она.

Что известно о мобилизации в Украине

17 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 15 ноября 2023 года.

23 августа в Раду внесли законопроект, которым предлагается ввести отсрочку от мобилизации для адвокатов . При этом стаж работы такого человека должен быть больше 10 лет.

26 августа секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предположил , что в Украине может состояться дополнительный призыв. В то же время, по словам нардепа Вениславского, мобилизация в Украине идет в плановом режиме, предпосылок для ее усиления нет.

29 августа нардеп Александр Дубинский зарегистрировал законопроект о мобилизации депутатов . Он считает, что народные избранники не должны иметь отсрочку.

А 4 сентября нардеп Федор Вениславский и его коллеги зарегистрировали законопроект, согласно которому отсрочку от мобилизации могут получить соискатели второго высшего образования в возрасте до 30 лет.

Также известно, что с 1 октября украинские женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат обязательному военному учету.