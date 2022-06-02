Об этом президент Украины заявил на Международном форуме безопасности в Братиславе.

" Украина уже работает над масштабной инициативой United 24. Это система инструментов, которые смогут, когда будут полностью построены, защищать не только наше государство, но и другие народы от угрозы вооруженной агрессии, стихийного бедствия и всего того, что может разрушить жизнь. Наша цель сделать так, чтобы через 24 часа каждое государство, нуждающееся в помощи, могло ее получить", - сообщил Зеленский.



Президент Украины, кроме того, призвал участников Международного форума ознакомиться с принципом работы будущей инфраструктуры, которая позволит аккумулировать средства из разных источников для различных нужд, и заверил, что постепенно в United24 будут добавляться и другие инструменты.



"Дипломатические инструменты, санкционные, технические – все это вместе с вами. Которые позволят существенно обновить действующую глобальную архитектуру безопасности. Уверен, необходимость ее обновления также станет одной из ключевых тем ваших дискуссий", - отметил Зеленский.

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