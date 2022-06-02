"Защищать народы от угрозы агрессии, от стихийного бедствия": Зеленский представил платформу United24 на Международном форуме безопасности GLOBSEC
Владимир Зеленский во время выступления на Международном форуме безопасности GLOBSEC представил предложенную им фандрейзинговую инициативу United24
Об этом президент Украины заявил на Международном форуме безопасности в Братиславе.
" Украина уже работает над масштабной инициативой United 24. Это система инструментов, которые смогут, когда будут полностью построены, защищать не только наше государство, но и другие народы от угрозы вооруженной агрессии, стихийного бедствия и всего того, что может разрушить жизнь. Наша цель сделать так, чтобы через 24 часа каждое государство, нуждающееся в помощи, могло ее получить", - сообщил Зеленский.
Президент Украины, кроме того, призвал участников Международного форума ознакомиться с принципом работы будущей инфраструктуры, которая позволит аккумулировать средства из разных источников для различных нужд, и заверил, что постепенно в United24 будут добавляться и другие инструменты.
"Дипломатические инструменты, санкционные, технические – все это вместе с вами. Которые позволят существенно обновить действующую глобальную архитектуру безопасности. Уверен, необходимость ее обновления также станет одной из ключевых тем ваших дискуссий", - отметил Зеленский.
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