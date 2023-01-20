Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Остина во время заседания Контактной группы по обороне в формате Рамштайн, которое проходит сейчас в Германии.

"Москва сейчас обращается к своим немногим оставшимся партнерам, чтобы пополнить свое трагическое и ненужное вторжение, но даже Иран и Северная Корея не признают, что они снабжают Россию", - подчеркнул он.

По словам главы Пентагона, в России "заканчиваются боеприпасы и страна несет значительные боевые потери".

Издание отмечает, что ранее Иран отрицал поставки России оружия для использования в Украине, заявляя, что "не делал и не будет" этого делать после заявлений Киева и разведки США о том, что Россия использует "беспилотники-камикадзе" иранского производства в своих атаках на украинскую территорию.

20 января в Германии, на американской авиабазе "Рамштайн", началась восьмая встреча Контактной группы по обороне Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что "это решающий момент для Украины и всего мира".

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