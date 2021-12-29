Заседание ТКГ состоится 26 января
Следующее очередное заседание Трехсторонней контактной группы состоится 26 января 2022 года
Об этом сообщает украинская делегация для участия в ТКГ в Facebook.
По словам исполняющего обязанности первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Андрея Костина, предложение Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу по проведению внеочередного заседания 29 декабря российская сторона отвергла.
Он добавил, что в Украинской делегации в ТКГ по-прежнему привержены необходимости соблюдения мер по усилению режима прекращения огня, согласованных в ТКГ в июле 2020 года, и будут прилагать все необходимые усилия к деэскалации ситуации на линии разграничения.
Участники ТКГ на заседании 22 декабря поддержали необходимость соблюдения мер по усилению режима прекращения огня в Донбассе, достигнутых в июле 2020 года.
Вечером 23 декабря в штабе операции Объединенных сил Украины сообщили, что российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на востоке Украины, в частности, дважды с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
- Напомним, представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что Российская сторона назвала "нецелесообразным" проведение внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы, которое предложила Украина.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.07
Покупка 27.07Продажа 27.31
-
EUR
Покупка 30.5Продажа 30.94
- Актуальное
- Важное