Заседание ТКГ состоится 26 января

Об этом сообщает украинская делегация для участия в ТКГ в Facebook.



По словам исполняющего обязанности первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Андрея Костина, предложение Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу по проведению внеочередного заседания 29 декабря российская сторона отвергла.



Он добавил, что в Украинской делегации в ТКГ по-прежнему привержены необходимости соблюдения мер по усилению режима прекращения огня, согласованных в ТКГ в июле 2020 года, и будут прилагать все необходимые усилия к деэскалации ситуации на линии разграничения.



Участники ТКГ на заседании 22 декабря поддержали необходимость соблюдения мер по усилению режима прекращения огня в Донбассе, достигнутых в июле 2020 года.



Вечером 23 декабря в штабе операции Объединенных сил Украины сообщили, что российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на востоке Украины, в частности, дважды с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Напомним, представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что Российская сторона назвала "нецелесообразным" проведение внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы, которое предложила Украина.