Заседание Ставки. Зеленский задал вопрос по Бахмуту, Залужный и Сырский высказались за продолжение обороны
Президент Владимир Зеленский 6 марта провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего
Об этом сообщает Офис президента .
Согласно информации, особенно подробно члены Ставки рассмотрели ситуацию в Бахмуте. Оценивая ход оборонной операции, президент задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александру Сырскому относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте.
"Кроме того, на заседании Ставки были рассмотрены вопросы поставки оружия и оборудования и их распределения по оперативным направлениям", - говорится в сообщении.
- 6 марта директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил , что Бахмут обеспечил уничтожение значительного количества личного состава армии РФ.
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