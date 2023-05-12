Об этом Зеленский сообщил в телеграмме .

"Ставка. Услышали доклад генерала Сырского, чьи подразделения сверхусилиями остановили врага и даже отбросили его обратно по некоторым направлениям", - написал он.

Также на заседании докладывал генерал Тарнавский. Он рассказал об актуальной ситуации в объединенных стратегических группировках "Таврия", "Одесса" и "Север". После доклада были определены первоочередные потребности ОСУВов. Ознакомились также с темпами комплектования техникой и боеприпасами новых бригад.

"Были важны доклады главкома Залужного, министра Резникова, генштаба и министра стратегпрома Камышина. Сверили все наши долговременные контракты на поставку боеприпасов и ракет", - отметил Зеленский.