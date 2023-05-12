Заседание Ставки: Сырский доложил об успехах сил обороны, обсудили темпы обеспечения техникой и боеприпасами новых бригад
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 12 мая, провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего
Об этом Зеленский сообщил в телеграмме .
"Ставка. Услышали доклад генерала Сырского, чьи подразделения сверхусилиями остановили врага и даже отбросили его обратно по некоторым направлениям", - написал он.
Также на заседании докладывал генерал Тарнавский. Он рассказал об актуальной ситуации в объединенных стратегических группировках "Таврия", "Одесса" и "Север". После доклада были определены первоочередные потребности ОСУВов. Ознакомились также с темпами комплектования техникой и боеприпасами новых бригад.
"Были важны доклады главкома Залужного, министра Резникова, генштаба и министра стратегпрома Камышина. Сверили все наши долговременные контракты на поставку боеприпасов и ракет", - отметил Зеленский.
- 12 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил , что вскоре объявит очень важные новости об обороне нашей страны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.32
Покупка 37.32Продажа 37.88
-
EUR
Покупка 40.7Продажа 41.64
- Актуальное
- Важное