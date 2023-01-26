Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Также заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений относительно текущей ситуации на фронте. Подробно рассмотрели ситуацию на Бахмутском направлении.

"Обсудили с участниками заседания вопрос о поступлении вооружения и техники и ее оперативное распределение по группировкам войск. Отдельное внимание уделили вопросу подготовки украинских военных за рубежом. Ежедневно работаем, чтобы наши Вооруженные Силы были крепче и мощнее. К победе!", - говорится в сообщении. .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb