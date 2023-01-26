Заседание Ставки: рассматривали ситуацию в Бахмуте, распределение вооружения и военную службу за границей
Состоялось очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсудили меры еще более надежного противодействия будущим ракетным угрозам
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Также заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений относительно текущей ситуации на фронте. Подробно рассмотрели ситуацию на Бахмутском направлении.
"Обсудили с участниками заседания вопрос о поступлении вооружения и техники и ее оперативное распределение по группировкам войск. Отдельное внимание уделили вопросу подготовки украинских военных за рубежом. Ежедневно работаем, чтобы наши Вооруженные Силы были крепче и мощнее. К победе!", - говорится в сообщении. .
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