Заседание Совета министров ОБСЕ в Польше пройдет без представителя РФ, - Кулеба
Заседание Совета министров ОБСЕ в польском городе Лодзь впервые пройдет без участия представителя России
Об этом сообщил в Фейсбуке министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Совет министров ОБСЕ впервые пройдет без российского министра. И это правильно - нечего ему делать. Они только имитируют переговоры. Они лишь имитируют дипломатию. А на самом деле они сделали свой выбор: этот выбор – война и военные преступления", – сказал глава МИД.
Он отметил, что сегодня будет много международных событий и на уровне президента, и на уровне МИД, а вечером он отправится в международную командировку - сначала в Бухарест на заседание Совета министров НАТО, а затем в Лодзь на заседание Совета министров ОБСЕ.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский подверг критике ОБСЕ за недостаточное участие в попытках заставить Россию прекратить войну против Украины. Зеленский отметил, что спустя 9 месяцев непрерывных преступлений Россия остается одним из членов Парламентской ассамблеи организации.
- А председательствующая в ОБСЕ Польша отказала в визах российской делегации, которая должна была ехать в Варшаву на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
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Постоянные делегации Украины, Эстонии и Литвы в Парламентской ассамблее ОБСЕ заявили, что будут бойкотировать работу организации после того, как постоянный комитет не смог изменить правила изгнания России.
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