Заседание Совбеза ООН, посвященное последствиям российского вторжения в Украину: онлайн-трансляция
24 августа Совет безопасности ООН проводит заседание, посвященное широкому спектру вопросов, связанных с последствиями полномасштабной российской войны против Украины
Событие транслирует телеканал "Еспресо".
Инициаторами заседания Совбеза ООН выступили США и европейские страны, взаимодействующие с украинской делегацией в ООН. По инициативе Украины рассмотрение этого вопроса проходит в День Независимости Украины. Также в этот день исполняется полгода от начала полномасштабного российского вторжения.
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