Заседание СНБО перенесли на 30 декабря
Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины перенесено на четверг, 30 декабря 2021 года
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
"В связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский расширил перечень вопросов, которые вносятся в повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, заседание состоится 30 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.
- Ранее сообщалось, что заседание СНБО планировалось провести в среду, 29 декабря.
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