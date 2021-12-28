Заседание СНБО перенесли на 30 декабря

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.



"В связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский расширил перечень вопросов, которые вносятся в повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, заседание состоится 30 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что заседание СНБО планировалось провести в среду, 29 декабря.